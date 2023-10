Maria Cerqueira Gomes terá dito “não” ao pedido de casamento de Cayetano Rivera

Ao que parece, Maria Cerqueira Gomes não está pronta para o próximo passo. A apresentadora terá recusado o pedido de casamento de Cayetano Rivera.

Foi em março passado que começaram as surgir as primeiras notícias sobre o relacionamento de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera. Embora o casal seja sempre muito discreto, o toureiro já esteve em solo português e foram, inclusive, divulgadas imagens do casal.

O espanhol parece pronto para dar o próximo passo e, por isso, terá pedido a apresentadora em casamento, avançou a revista espanhola “Semana”. No entanto, a anfitriã do “Em Família”, programa da TVI, terá recusado a proposta de Cayetano.

No programa “Fiesta”, da Telecinco, foi explicado o que motivou a alegada decisão de Maria Cerqueira Gomes. Uma vez que a comunicadora vem de duas relações falhadas – primeiro com Gonçalo Gomes, com quem teve a filha Francisca, e depois de António Miguel Cardoso, da qual nasceu o filho João -, não estará preparada para assumir novamente o compromisso, sob a incerteza de as coisas voltarem a não dar certo.

De acordo com a imprensa espanhola, Maria Cerqueira Gomes contou o sucedido apenas às pessoas mais próximas.

Recorde-se que, em abril passado, a estrela da TVI e Cayetano Rivera elegeram Veneza, em Itália, para passar a Páscoa longe dos holofotes. Os dois protagonizaram a capa da revista “Semana” de mãos dadas.