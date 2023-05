Maria Cerqueira Gomes teve programa de casamentos em risco

A apresentadora da TVI teve o novo programa de casamentos em risco, depois de a SIC contratar a mesma produtora para realizar o seu formato… de namoros.

A história é fácil de contar: uma produtora, a Shine Iberia, está a tratar não só do novo programa de casamentos da TVI, como o formato de namoros à primeira vista, no paraíso… da grande rival, a SIC. A revista “TV Mais” revela na última edição que a estação de Queluz de Baixo não terá ficado satisfeita com este “jogo duplo” da Shine Iberia e que terá mesmo ponderado cancelar o formato conduzido por Maria Cerqueira Gomes.

Segundo a “TV Mais”, a TVI terá mesmo ficado “em brasa” com a produtora de “Casamento Marcado”, que estreia no próximo dia 3 de junho e, em simultâneo, do novo “reality show” da SIC, que vai ter Cláudia Vieira “ao leme”.

A revista de televisão explica que, como os “castings” de “Casamento Marcado” já estarão adiantados, Cristina Ferreira decidiu não desistir da produtora.