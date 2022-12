Maria Cerqueira Gomes: “Teve quase a ficar uma pneumonia”

Maria Cerqueira Gomes já se encontra recuperada após uns dias em casa doente. A apresentadora da TVI revelou que esteve quase com uma pneumonia.

A comunicadora, de 39 anos, do programa “Em Família”, que faz parelha com Rúben Rua, contou, no perfil de Instagram, que o seu estado de saúde foi progredindo, passando de uma gripe para bronquite.

“Passou de uma gripe para uma bronquite e teve quase a ficar uma pneumonia, mas lá controlámos a situação”, referiu.

A profissional da estação de Queluz de Baixo adiantou que, apesar de estar melhor, a sua voz ainda “não está perfeita”. “Uma pessoa quando fica em casa parece que o mundo vai acabar”, disse.

Maria Cerqueira Gomes agradeceu ainda o carinho dos seguidores e afirma estar preparada para o Natal. “Vim agradecer as mensagens porque isto é mau, mas também tem um lado bom, porque as pessoas são muito fofas comigo”, admitiu.