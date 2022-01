Maria da Conceição foi expulsa pelo público do “Big Brother” (TVI)

Maria da Conceição foi a concorrente escolhida, durante a gala deste domingo, pelo público para abandonar o “reality show” “Big Brother” (TVI).

A participante foi a menos votada pelo público para continuar na casa mais vigiada do país, contabilizando apenas 46% da votação. Com este resultado, Maria da Conceição teve de sair do jogo.

Lembre-se que, ao longo da semana passada, a concorrente manifestou a vontade de deixar a competição várias vezes.

Na gala deste domingo, Ana Morina também esteve nomeada e recebeu 54% dos votos, mantendo-se em jogo para a semana seguinte.