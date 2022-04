Maria e Rúben: Juntos “Em Família” com pronúncia do Norte

Os dois portuenses caminham a passos largos para um ano de apresentação do programa “Em Família”, da TVI. A cumplicidade já vem de longe, do Porto.

É nos estúdios da TVI, em Queluz de Baixo, na grande Lisboa, que Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua apresentam o programa das tardes “Em Família”. Uma parceria que se iniciou no início de 2021 – em substituição de Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Nuno Eiró -, e que caminha, a passos largos, para fazer o primeiro ano de vida. Mas os dois comunicadores já se conhecem de outros “carnavais”, pois partilham a mesma cidade, o Porto, e já eram amigos antes da apresentadora se mudar para a TVI e do também manequim ter começado a fazer televisão.

“Conheço a Maria há muitos anos. Ela ainda estava no Porto Canal e eu nem sequer fazia televisão. Somos da mesma cidade, temos amigos comuns. Estávamos longe de saber que um dia íamos trabalhar juntos. Acho que é uma dupla que tem química natural, espontânea, e acho que funciona”, refere Rúben Rua à N-TV, à margem do programa de sábado passado. “Não trocava a Maria por parceira nenhuma!”, assegura.

Maria Cerqueira Gomes, que também apresenta na TVI o programa “O Amor Acontece”, com Pedro Teixeira, aponta as diferenças entre as duas duplas. “Eu e o Pedro temos uma forma de trabalhar muito semelhante. O Rúben é mais exigente no dia a dia, no trabalho em equipa, ele está mais presente do que eu, porque estou no Porto”, justifica.

Com audiências, aos sábados, a rondar os 400 e 430 mil espetadores, “Em Família” bate-se com o programa de Marco Paulo, na SIC, e a luta é renhida. “Foi um ano muito positivo, as coisas têm corrido bem, temos crescido, o programa evoluiu e o público faz parte dessa viagem. Noto que as coisas correm bem também nas audiências, mas, às vezes, é preciso ter alguma paciência, aguentar o barco”, afirma Rúben Rua.

O também manequim não esconde que está preparado para outros voos, mas não sabe quando isso pode acontecer. “Aqui estou feliz e realizado. Mas não escondo que sou ambicioso e que pretendo continuar a evoluir para poder voar e fazer outras coisas. Mas, para já, não sei de nada”, garante.

Maria Cerqueira Gomes revela o segredo do formato. “Há um espírito de família, de descontração, quase uma extensão do que se passa lá em casa e as pessoas sentem isso. O balanço é mais do que positivo, conseguimos encontrar um grande equilíbrio para um programa de sábado à tarde”.

Quanto à pressão das audiências: “Há semanas que ganhamos e outras que perdemos, mas o mais importante é o espírito que temos vindo a construir ao longo do tempo. E isso precisa… de tempo”, refere a comunicadora, à despedida.