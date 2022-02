Maria João Abreu recupera e marido fala pela primeira vez após aneurisma cerebral

Maria João Abreu está a recuperar da rutura de um aneurisma cerebral. O marido da atriz, João Sousa, fez um agradecimento pela “onda de amor e oração”.

Internada há semanas no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a artista, de 57 anos, apresenta melhoras. A atriz terá respondido favoravelmente à medicação e ainda a hemorragia cerebral estará controlada, já que parte foi drenada e outra o corpo terá absorvido, avança a Nova Gente.

De acordo com a mesma publicação, a equipa médica irá, posteriormente, reduzir a medicação que induz o coma e avaliar o estado neurológico de Maria João Abreu.

O marido da atriz, João Soares, falou pela primeira vez após o aneurisma cerebral. “Não consigo fazer uma declaração com a dimensão que deveria ter para poder agradecer essa onda de amor e oração que Portugal está a fazer. Obrigado é tudo o que me sai. Um obrigado do fundo do coração”, afirmou, em declarações à revista Caras.