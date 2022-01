Maria João Bastos está de quarentena no Brasil

View this post on Instagram

A minha “quarentena” começou aqui, no Rio de Janeiro. Da janela de casa vejo a sempre linda Lagoa Rodrigo de Freitas e procuro um Cristo Redentor que teima em se esconder!! Espero ansiosamente o dia de regressar a Portugal, porque quero estar no meu país, junto dos meus, juntos dos que amo e quero cuidar! Vou isolar-me em casa, porque sei que essa é a ÚNICA forma de ajudar os que amo, o meu país, os nossos médicos e quem realmente precisa e vai precisar!! É a única forma de salvar vidas!! Fiquemos unidos, TODOS POR TODOS!! CANCELEM TUDO, FIQUEM EM CASA! Um enorme beijo virtual no coração de todos!! Força e coragem!! ❤️