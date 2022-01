Maria Rueff esclarece detalhes do contrato com a TVI: “Não assinei qualquer exclusividade”

Maria Rueff esclareceu os detalhes do seu contrato com a TVI, revelando que não tem “qualquer exclusividade” com a estação privada.

A intérprete aceitou o desafio do canal para integrar a novela “Festa é Festa”, que já vai na terceira temporada. No perfil de Instagram, a artista fez questão de explicar vários detalhes do seu contrato.

“Desfazendo algumas dúvidas aqui numa pausa das gravações: Aceitei fazer o papel de ‘Quina’ na novela ‘Festa é Festa’, mas não assinei qualquer exclusividade com a TVI”, começou por explicar.

“Continuo ao lado do Herman José como sempre no programa ‘Cá por Casa’ na RTP, com a qual também não tenho nenhuma exclusividade, até o Herman José considerar que faz sentido ter-me no elenco. O programa é dele e de sua inteira responsabilidade”, prosseguiu.

Numa altura de pandemia da covid-19, Maria Rueff considera-se uma privilegiada por ter sido desafiada para vários projetos.

“Nestes anos tão difíceis para a classe artística ter a felicidade de ser desafiada para vários projetos é um privilégio. Obrigada aos que me desafiam e aos que continuam desse lado”, concluiu.

Na trama da TVI, a atriz vai dar vida a “Quina” (Joaquina), prima de “Bino” que após a morte do marido vem para a Bela Vida trabalhar para a casa de D. Corcovada.