Maria Rueff pela primeira vez em televisão após enfarte do miocárdio

Maria Rueff esteve pela primeira vez em televisão depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio há cerca de três semanas.

A atriz esteve em direto na RTP, durante a emissão do “Natal dos Hospitais”, na tarde desta quinta-feira, depois de ter sido internada nos cuidados intensivos do Hospital Santa Marta, em Lisboa, na sequência de um enfarte do miocárdio.

No programa, Maria Rueff juntou-se a Herman José, Manuel Marques, Fernando Fernandes, Susana Cacela, Eduardo e Joana Madeira para apresentarem o novo tema “A família Leidi Gaga”.

A intérprete aproveitou a exposição para agradecer à equipa médica que a acompanhou durante os dias em que esteve no hospital.

“Quero-vos agradecer a todos os que trabalham nos hospitais portugueses porque nós não temos noção dos anjos na terra que vocês são”, E eu agora que passei por isso, agradeço do coração a todos e desejo aqui aos meus colegas pequeninos e aos maiores que possam ir a casa um bocadinho [no Natal]. E se não puderem ir a casa, que a casa venha ter convosco que faz toda a diferença“, afirmou.

Recorde-se que durante as primeiras horas após o problema de saúde, Maria Rueff foi submetida a um cateterismo, um procedimento que consiste em introduzir um cateter na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração.

