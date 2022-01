Maria Vieira fora dos eleitos pelo Chega para a Assembleia da República

Maria Vieira fez parte da lista de candidatos escolhidos pelo Chega em Lisboa para integrar a Assembleia da República. Contudo, a atriz ficou de fora porque o partido elegeu quatro em Lisboa e esta estava em nono lugar.

A intérprete, que se encontra ligada ao universo político, estava na corrida para se tornar deputada na Assembleia da República não fosse terem sido eleitos quatro deputados em Lisboa por parte do Chega.

A artista encontrava-se em nono lugar na lista de candidatos do partido liderado por André Ventura. Em todo o país, o Chega conseguiu obter 12 deputados: André Ventura, Rita Matias, Rui Paulo Sousa e Pedro Pessanha, de Lisboa, Rui Afonso e Diogo Pacheco Amorim, do Porto, Jorge Valsassina Galveias, de Aveiro, António Peixoto, de Braga, Pedro Pinto, de Faro, Gabriel Mithá Ribeiro, de Leiria, Pedro Santos Frazão, de Santarém, e Bruno Nunes, de Setúbal.

As Eleições Legislativas deste ano acabaram com a vitória de António Costa e do Partido Socialista (PS), obtendo maioria absoluta com 41,6% e 117 deputados eleitos. Já o Partido Social Democrata (PSD) registou 27,8 e 71 deputados.