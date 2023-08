Maria Vieira implacável com Bruno Nogueira: “É um aldrabão e o meu marido quis partir-lhe o focinho”

Maria Vieira tem utilizado as redes sociais para lançar duras críticas a algumas figuras públicas. Desta vez, Bruno Nogueira foi o visado.

Bruno Nogueira, que já havia sido um alvo de Maria Vieira, comentou as últimas atitudes da atriz, de 66 anos, durante o podcast “Isso Não se Diz”.

“Temos de esclarecer uma coisa de uma vez por todas. A Maria Vieira não escreve aqueles textos. Não há ninguém que me vá convencer [que é ela], ou a mim ou ao Manuel Luís Goucha, que também teve de responder esta semana porque foram super deselegantes com ele. Foram, o casal, a Maria Vieira e o seu marido”, disse o humorista.

No Twitter, Maria Vieira comentou a notícia, que foi partilhada na página do Chega, partido do qual é militante, e não deixou nada por dizer. “Esse ‘comprido’ é um traste e um aldrabão da pior espécie! Fiz uma peça em que ele também entrava e ele todos os dias passava pelo meu camarim e dava murros na minha porta para me desconcentrar! O meu marido quis ir ao teatro partir-lhe o focinho mas eu impedi-o. Foi pena…”, escreveu.

Maria Vieira foi mais além e afirmou que Bruno Nogueira colocou-se do lado de “escumalha oportunista, cínica e lacradora”: “Tadito… Mas quem é que liga a este cromo que mais parece um peixe espada?”, acrescentou.

Recorde-se que Maria Viera já visou, também, Manuel Luís Goucha. As palavras da atriz mereceram uma reposta do apresentador da TVI. “Que pena que a atriz de algum talento (não ofendamos as grandes atrizes) de jeito simpático e brincalhão tenha dado lugar a uma pessoa refém de quem lhe escreve os arrazoados (quem a conhece ou a tenha entrevistado sabe bem das suas limitações vocabulares) infetada pelo ódio e pela invídia (vai ao dicionário Maria)”, referiu, na altura, a estrela da estação de Queluz de Baixo.