Mariah Carey foi alvo de um ataque informático na rede social Twitter. A cantora viu serem publicadas mensagens ofensivas no último dia do ano passado.

A conta da intérprete do tema “All I Want For Christmas Is You” foi invadida com várias publicações inapropriadas, entre as quais algumas referências ao cantor Eminem, que alega ter tido uma relação amorosa com a artista em 2001.

Outras publicações faziam também referência ao Chuckling Squad, grupo de piratas informáticos que se apropriou da conta do diretor executivo do Twitter, Jack Dorsey, em agosto.

“Vou fazer uma sesta e acontece isto?” escreveu cantora norte-americana após ser alvo de pirataria no Twitter.

O ataque durou alguns minutos. Entretanto, todas as mensagens foram apagadas da plataforma.

