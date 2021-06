Mariana Monteiro posa em lingerie e recebe elogios dos famosos

Mariana Monteiro deixou-se fotografar em lingerie. A atriz publicou o resultado final nas redes sociais e os famosos não resistiram à sua sensualidade.

A intérprete, que deu vida a “Beatriz” na novela “Terra Brava” (SIC), da qual foi emitida, no passado domingo, o último episódio, apanhou de surpresa os amigos e seguidores com duas fotografias ousadas.

“Por trás de todas as conquistas e sucessos estão as nossas lutas; algumas saltam à vista, outras nem por isso. O poder que cada mulher tem dentro de si, é ilimitado, quando lhe é dado o devido espaço para o regar e potenciar!” escreveu a atriz numa homenagem às mulheres.

Entre os diversos elogios, destaque para as reações de João Cajuda, Oceana Basílio, Helena Costa, Sofia Ribeiro, Cuca Roseta, Liliana Santos, Dânia Neto, Júlia Belard, Sofia Cerveira, entre outros.

Mariana Monteiro estreou-se como apresentadora na SIC com a condução do programa das manhãs de sábado “Estamos em Casa”. A atriz acabou por ser elogiada no final da apresentação por caras conhecidas como Sara Norte e Teresa Tavares.