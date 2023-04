Marido de Goucha garante que Maria Cerqueira Gomes e toureiro espanhol já estiveram juntos em Portugal

Rui Oliveira, marido do apresentador da TVI Manuel Luís Goucha, revelou, na noite desta terça-feira, que Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera já estiveram juntos em Portugal.

Maria Cerqueira Gomes e o novo namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera, já estiveram juntos em Portugal, garantiu na noite desta terça-feira Rui Oliveira. O marido de Manuel Luís Goucha acrescentou que Cayetano assistiu às gravações de um programa da comunicadora da TVI, pretensamente o “Conta-me” e que, inclusivamente, foi apresentado a Goucha.

“Tal como a Maria vai a Espanha, vem Cayetano a Portugal. O amor parece estar no seu melhor”, revelou Rui Oliveira. “Na segunda-feira ele acompanhou as gravações do programa dela. E já foi apresentado ao Manuel Luís Goucha. Não tarda nada tenho de ir buscar uma fatiota a Milão para o casamento”, brincou de seguida.

Recorde-se que a relação entre Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera tem dado muito que falar, com alegados encontros (e desencontros) noticiados pela Imprensa: a apresentadora já terá rumado a Sevilha, em Espanha, o toureiro poderá ter passado pelo Porto, em seguida e, finalmente, o casal terá desfrutado da Páscoa em Veneza, em Itália.

Independentemente das muitas notícias que têm surgido, a apresentadora da TVI mostra-se indiferente ao que tem sido dito e no passado fim de semana aproveitou o tempo quente para ir com a família à praia, no Porto.

“E não é que hoje deu praia a Norte?”, escreveu a apresentadora do programa do quarto canal “Em Família” nas redes sociais, com as “hashtags” “feliz domingo” e “família”.

Maria Cerqueira Gomes mostrou estar em grande forma e, por isso, foi muito elogiada pelos seguidores. Entre as figuras públicas, Carolina Patrocínio e Luís Borges mostraram que gostaram do que viram.