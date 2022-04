Marido de Manuel Luís Goucha esclarece saída do programa da TVI: “Não estava satisfeito”

Rui Oliveira quebrou o silêncio sobre a saída do programa “Goucha”, da TVI, afirmando que deixou o formato porque “não estava satisfeito”.

O marido de Manuel Luís Goucha abandonou a cozinha do formato por não estar contente com a sua situação, tal como contou à revista “TV Mais”. “Não se passou absolutamente nada. Ninguém me mandou embora. Não estava satisfeito e achei que devia sair”.

Rui Oliveira admitiu, à mesma publicação, que ter começado a sentir “há várias semanas” que o que fazia não lhe “acrescentava nada”. “A minha participação no programa era a extensão da cozinha da nossa casa. Mas isso também já faço nas redes sociais com o Manuel Luís”, afirmou.

“Fiz um balanço e pensei: ‘O que é que pretendo com isto?’ Não sou um deslumbrado para aparecer na TV, mas onde é que chego só com culinária? E não se vislumbrava nada de novo”, concluiu.