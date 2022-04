Marido de Maria João Abreu homenageia a atriz em direto: “Era um ser com uma capacidade infindável para amar”

O marido de Maria João Abreu, João Soares, fez uma homenagem a atriz em direto no programa “Estamos em Casa”, da SIC.

O músico fez um tributo à atriz, que morreu aos 57 anos, na sequência da rutura de um aneurisma. O marido de Maria João Abreu esteve este sábado em direto no formato da estação privada apresentado por Carla Andrino, no qual recordou “a capacidade infindável para amar, perdoar e tratar toda a gente por igual” da artista.

“Foi das coisas que a João me ensinou. A capacidade de amarmos e nos darmos uns aos outros. Era uma coisa que ela fazia como ninguém que eu conheço faz, era um ser com uma capacidade infindável para amar, perdoar e tratar toda a gente por igual. Isso passou a todas as pessoas com quem ela convivia”, afirmou João Soares, emocionado.

O artista estreou ainda a música “Palavras”, criada para a atriz.