Marido de Maria João Abreu reage à morte da atriz: “O meu anjo ganhou asas”

O marido de Maria João Abreu, João Soares, reagiu à morte da atriz, aos 57 anos, na sequência de uma rutura de um aneurisma cerebral.

Casados há 12 anos, João Soares homenageou Maria João Abreu, que estava internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma declaração de amor publicada nas redes sociais.

“A minha João partiu. Infelizmente, todo o meu amor por ela, todo o amor da família e todo o amor dos amigos não foi suficiente para impedir que esta viagem se iniciasse. Algo ou alguém lá em cima, com muita força, com muita, muita, muita mais força levou-a para junto de si. Acredito que tenha sido porque ela é precisa, é necessária, faz falta lá, ainda mais do que faz falta aqui e porque não tomaram em conta o que me faz falta a mim”, referiu no Instagram.

“Para onde vai, vai fazer aquilo que sempre fez: cuidar! Agora pode fazê-lo sempre. A todos. O meu anjo ganhou asas. Até já, meu amor. Cuidarei dos nossos. Estaremos juntos quando assim acontecer. Espera-me. Teu. Sempre teu”, acrescentou.

Recorde-se que, numa primeira instância, Maria João Abreu foi levada para o Hospital Amadora-Sintra, no entanto, foi posteriormente reencaminhada para a unidade hospitalar em Almada, devido à gravidade da situação.