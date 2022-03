Marido de Maria João Abreu recorda a atriz: “Continua a ser para ti e por ti”

O marido de Maria João Abreu, João Soares, recordou a atriz numa homenagem nas redes sociais.

O músico fez um tributo à atriz, que morreu aos 57 anos, na sequência da rutura de um aneurisma. O marido de Maria João Abreu publicou um vídeo no Instagram com um excerto de uma música dedicada à artista e fez ainda uma declaração de amor.

“É o teu olhar que me faz procurar. É a tua luz que me faz correr. São as tuas mãos que me fazem ir. E o teu abraço que me faz ficar. Desde que conheci a João, tudo o que tenho feito, tudo mesmo, ou era para ela, ou era por ela. A música não era excepção”, afirmou na partilha.

“Todas as notas que toquei, todas as músicas que compus, todas as letras que escrevi, foram para ela ou sobre ela. O texto faz parte de uma delas, gravada este ano. Que felizmente lhe pude mostrar”, acrescentou.

“Espelha o que ela me fazia fazer. O que ela fazia de mim: a vontade de ser melhor. Em tudo. Para conseguir estar à altura dela. Para ela sentir orgulho em mim. E para tentar equilibrar o orgulho que eu tinha nela. Imenso. Enorme. Infindável. Infinito. E crescente. Todos os dias. Tal como o meu amor. Minha João, estejas onde estiveres, continua a ser para ti, continua a ser por ti”, completou.