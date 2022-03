Marie admite que esteve dez anos sem comer à frente de ninguém

Marie admitiu que esteve dez anos sem comer à frente de ninguém porque tinha medo de ficar doente se levasse outra alimentação e por causa das críticas ao seu corpo.

A influenciadora digital falou, este domingo, 20 de março, sobre o período em que sofreu de anorexia durante a infância e a adolescência, dentro do “reality show” “Big Brother Famosos” (TVI).

“O medo de não ter o corpo que as pessoas quisessem que eu tivesse foi o que me destruiu mais”, começou por apontar. “Fiquei dez anos sem comer à frente de ninguém”, acrescentou a concorrente.

“Não queria dar o prazer à minha mãe de me ver a comer […]. Não jantava com a minha família, nem no Natal”, explicou, referindo de seguida que chegou a fazer seis horas de bicicleta para poder comer.

A “influencer” confessou que não comia por causa das críticas que ouvia do seu corpo e as comparações com a irmã. “Ouvia muitos comentários: ‘Não se preocupem que ela um dia vai querer ser como a irmã’”, afirmou, revelando não querer ser como a irmã.

A certa altura, Maria chegou mesmo a perder dez quilos. “Quando tive anorexia, fiquei anos sem comer muita coisa porque tinha medo, achava que me fazia mal. Lia tudo, tinha muito tempo para ler. E li livros sobre tudo para saber a dieta perfeita para ser saudável, porque queria era focar-me na minha energia”, lembrou.