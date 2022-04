Marie é a concorrente expulsa do “Big Brother Famosos”

Marie foi a concorrente expulsa na noite deste sábado do “Big Brother Famosos”. A influenciadora digital não resistiu ao voto do público.

No passado domingo tinha sido expulsa a brincar e acabou por voltar à “casa mais vigiada do país”, mas, desta vez, é a sério: Marie foi expulsa do “Big Brother Famosos”, com uma percentagem elevada, 73 por cento, contra os apenas 27 por cento do “chef” Fernando Semedo.

Nomeados, mas a salvo, ficaram Miguel e Nuno.

A expulsão da jovem influenciadora digital da Póvoa de Varzim do programa da TVI pode ser considerada uma surpresa, uma vez que Marie chegou a ser dada como uma das finalistas.

A participante poderá ter sido “punida” pelos utilizadores das redes sociais, depois de ter admitido que se sentia só na Internet.

“Sou uma pessoa muito sozinha, tinha montes de seguidores e lembro que houve uma altura em que metia descrições a dizer assim: ‘já que tanta gente aqui está, quem é que vem sair comigo agora?’. Ninguém respondia, toda a gente comentava: ‘linda, não sei quê’. Quem é que está contigo? Ninguém está contigo nas redes sociais”, referiu Marie.