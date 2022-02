Marilyn Manson garante que as acusações de abusos sexuais são “distorções da realidade”

Acusado de abuso e assédio sexual, Marilyn Manson garante que as alegações feitas por várias mulheres, entre as quais a atriz norte-americana Evan Rachel Wood, são “horríveis distorções da realidade”.

Evan Rachel Wood, que namorou com o artista norte-americano entre 2007 e 2010, referiu num comunicado, esta segunda-feira, 1 de fevereiro, que foi submetida a “abusos horríveis durante anos”. À atriz juntaram-se ainda outras mulheres que também publicaram denúncias contra o cantor.

Posteriormente, Brian Warner, mais conhecido como Marilyn Manson, desmentiu as acusações, sublinhando que “estão a optar por deturpar o passado”.

“Obviamente, a minha arte e a minha vida têm sido ímanes para a controvérsia, mas essas afirmações recentes sobre mim são horríveis distorções da realidade. Os meus relacionamentos íntimos sempre foram inteiramente consensuais, com parceiros que pensam como eu. Independentemente de como e porquê, estão agora a optar por deturpar o passado, esta é a verdade”, declara Marilyn Manson no Instagram.

Tendo em conta as acusações, Marilyn Manson foi despedido pela editora Loma Vista. “À luz destas alegações perturbadoras, vamos deixar de promover o seu álbum [“We Are Chaos”], com efeito imediato. E não voltaremos a trabalhar com ele”, pode ler-se num comunicado.

Em 2018, Evan Rachel Wood já tinha revelado que foi violada, durante as audiências que decorreram no Congresso dos Estados Unidos da América. No entanto, nunca tinha revelado a identidade do alegado agressor. Já as outras mulheres acusam o cantor de abusos sexuais, assédio sexual, manipulação, maus-tratos e ameaças.