Marilyn Manson recebe ordem de prisão após incidente em concerto

Marilyn Manson recebeu uma ordem de prisão após um incidente que aconteceu durante o concerto em New Hampshire, nos Estados Unidos.

O mediático cantor está a ser acusado de dois crimes de agressão depois de ter agredido um repórter de imagem que estava no Bank of New Hampshire Pavilion, a 18 de agosto de 2019.

Perante o processo que está a decorrer em tribunal, o artista pode vir a ser punido com uma pena até um ano de prisão e coima de dois mil euros.

A polícia avançou que o intérprete e o representante já foram informados do caso. No entanto, desde que foi emitida a ordem de prisão, os dois nunca mais estiveram naquele Estado.