Mário Ferreira não embarcou no “Titan” que implodiu: “Senti um calafrio e não fui. Ganhei uma vida”

Mário Ferreira, que esteve para embarcar na missão, lamentou na noite desta quinta-feira a implosão do submergível “Titan”.

As autoridades norte-americanas confirmaram na tarde desta quinta-feira que o submergível “Titan” implodiu no oceano com os cinco tripulantes. Mário Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Media Capital, que controla a TVI, chegou a ser convidado para integrar a missão para observar os destroços do barco “Titanic”, mas acabou por recusar a oferta de Hamish Harding, que está entre as vítimas.

“Tive bilhete reservado, o contrato chegou. Houve um encontro na Flórida com o grupo de viajantes ao Espaço e havia um lugar livre e fui desafiado, primeiro no início do ano: disse que gostava de ir nesta expedição, reservei logo o lugar, mas quando me enviaram o bilhete vi os links desse submergível senti um calafrio e disse que não sentia segurança na estrutura deste casco. Era demasiado simples e sem compartimentação”, disse o empresário no “Jornal Nacional”, da TVI.

“Estou agradecido por sentir que ganhei uma vida, mas estou bastante triste porque perdi um amigo recente, conhecemo-nos no grupo que viajou até ao Espaço. É muito triste”, lembrou.

“Na quinta e na sexta-feira passada, nos Açores, ele tinha a missão de eu preencher o lugar que estava vazio. Disse-lhe para não levar a mal, mas não irei com este, que não oferece segurança e, por favor, tem cuidado, desejo-te sorte”, concluiu Mário Ferreira.