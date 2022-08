Mário Ferreira partilha foto captada no espaço: “Espero que gostem”

Depois de se ter tornado o primeiro português a chegar ao espaço, Mário Ferreira partilhou uma fotografia captada durante a viagem espacial com a Blue Origin.

O empresário, que é CEO da Media Capital, que é dona da TVI, recorreu, este sábado, 6 de agosto, ao perfil de Instagram para partilhar uma imagem captada desde o interior do vaivém espacial.

“Espero que gostem, esta foi a primeira foto captada por um português no espaço”, começou por escrever.

“Esperemos que tenha sido a primeira de muitas e que crie vontade e estímulo nas novas gerações a olharem também para o espaço”, acrescentou.

Mário Ferreira, que foi sentado no lugar n.º2, viajou com uma garrafa de vinho do Porto, com uma rolha de cortiça portuguesa, para perceber as eventuais alterações do produto nesta viagem.