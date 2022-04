Marisa Liz de luto com morte de drag queen Natasha Semmynova

Marisa Liz está de luto com a morte de Vítor Fernandes, a drag queen Natasha Semmynova, que morreu na madrugada desta terça-feira, na sequência de um cancro no pulmão.

Após divulgada a notícia da morte do cantor, de 41 anos, a artista, que foi mentora deste no programa da RTP1 “The Voice Portugal”, em 2015, revelou estar “profundamente triste” numa publicação partilhada no Instagram.

“Profundamente triste com esta notícia. Feliz por te ter conhecido. Obrigada, por tudo o que nos deste. Um abraço gigante e profundo a toda a família e amigos”, sublinhou na rede social.

A notícia da morte de Vítor Fernandes foi revelada por João Paulo, um amigo chegado do artista, numa publicação do Facebook.

“Para já será só isto, depois dir-vos-ei mais, mas de momento estou demasiado out para vos manifestar a dimensão do meu pesar. Admirado por muitos, calcou o palco do ‘The Voice Portugal’ e marcou, escancarou a porta para outras imagens idênticas colorirem o espaço monocromático… para mim, um amigo, para quem gostava de produzir coisas, que seguia tanto quanto podia, com quem conversava sobre tudo”, referiu.