Marisa Liz lembra divórcio: “Morávamos em casas diferentes e ninguém percebia”

A cantora Marisa Liz falou sobre o divórcio com o também músico Tiago Pais Dias, em conversa com Júlia Pinheiro, no programa de tarde da SIC.

“Nos últimos anos morávamos em casas diferentes, enquanto namorávamos, com miúdos. Ninguém percebia. Ninguém tem de perceber. Ninguém tem nada a ver com isso”, começou por referir.

“Cada relação é uma relação. A única pessoa que tem a ver com isso são as pessoas que lá estão”, acrescentou Marisa Liz, para frisar: “Nós sempre tomámos decisões bastante diferentes daquilo que está instituído enquanto relação tradicional”.

Por fim, a artista falou da sua realidade atual. “Há várias famílias. A minha, neste momento, sou eu, a Beatriz e o João, mas continuo a integrar o pai. Há a nossa família, depois há a família grande… Há várias famílias dentro de uma só família”, rematou a vocalista da banda Amor Electro.