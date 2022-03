Maro: a ilustre desconhecida do Festival da Canção que tem uma grande “bagagem” internacional

A intérprete de “Saudade, Saudade”, tema vencedor do Festival da Canção 2022, é uma ilustre desconhecida do grande público mas, aos 26 anos, já cantou com alguns dos maiores músicos internacionais. Recordamos cinco curiosidades.

A voz serena do tema “Saudade, Saudade” venceu na madrugada do passado domingo a edição deste ano do Festival da Canção da RTP, com superioridade sobre os intérpretes favoritos: Aurea, FF, Os Quatro e Meia e Agir (que escreveu a canção para a concorrente Milhanas). Maro conquistou o pleno de 24 pontos – 12 atribuídos pelo júri do concurso musical da RTP1 e 12 do público -, com o tema cantado em inglês e português no início.

Música dedicado ao avô

“Saudade, Saudade” é um tema dedicado ao avô de Maro, já desaparecido. A intérprete disse logo ao que ia no genérico da sua música e, ao site N-TV, reforçou a homenagem. “A canção é para o meu avô, para a minha avó, que é o meu maior suporte e para o resto do clã, que me apoia a cem por cento”.

Dueto com Eric Clapton e estrelas portuguesas

Maro é, ainda, uma ilustre desconhecida do público português, ao contrário de outros participantes do Festival da Canção, como Aurea, FF, Agir ou Os Quatro e Meia mas, aos 26 anos, já fez um dueto com Eric Clapton. As interações com músicos, no perfil de Instagram, não se ficam por aqui e Mariza, Salvador Sobral ou Rui Veloso já cantaram com a intérprete nas redes sociais.

Sobressaiu no “Bicho”

E, por falar em redes sociais, foi precisamente no Instagram que Maro se apresentou aos portugueses. Há dois anos, na fase aguda da pandemia, quando o país estava em confinamento, a intérprete participou em “Como É Que o Bicho Mexe”, de Bruno de Nogueira, que animou as madrugadas dos seguidores. Maro recorda que foi o ator e apresentador a desafiá-la a participar, através de um convite no perfil de Instagram.

Ao lado de vencedor de Grammys

Se cantar com Eric Clapton já era um cartão-de-visita internacional apreciável, o que dizer das melodias com Jacob Collier, vencedor de vários Grammys e que se notabilizou para o mundo no YouTube. Os dois chegaram mesmo a fazer uma digressão.

Carreira nos Estados Unidos

Apesar de as raízes de Maro estarem em Lisboa, foi do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, que aprofundou o estudo pela música. Em Boston, a vencedora do Festival da Canção 2022 formou-se na Berklee College of Music. Viveu ainda em Los Angeles, na Califórnia, mudou-se, mais tarde, para o Brasil e passou por Paris antes de regressar a Portugal.

Este domingo, por volta da uma da manhã, Maro mantinha a serenidade que a fez sobressair em palco, à frente de mais de uma dezena de jornalistas. “Quando comecei a ver a quantidade de pessoas que se conectaram com o tema e mandaram mensagens de apoio e a dizer que estavam a votar comecei a perceber que havia uma possibilidade de ganhar”, referiu à N-TV. “Foram bandas fortíssimas, não estava totalmente à espera”, acrescentou Maro.

A jovem não consegue definir de que forma marcou a diferença e conseguiu sobressair. “Realmente não sei, cada atuação foi muito especial, houve grandes performances, boas letras e vestidos, não sei mesmo”, reconheceu. “Vou tentar honrar esta noite daqui para a frente”, referiu a intérprete, à despedida.

Em maio, Maro parte para Turim, em Itália, país onde vai disputar a primeira semifinal da Eurovisão em maio. Recorde-se que a banda transalpina Maneskin venceu o evento no ano passado.