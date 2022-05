MARO chega a Portugal com grande receção no aeroporto de Lisboa

Depois de ter participado na recente edição do Festival Eurovisão da Canção, MARO chegou a Portugal com uma grande receção no aeroporto de Lisboa.

A representante portuguesa foi apanhada de surpresa durante a noite deste domingo, 15 de maio, pelos vários seguidores que esperavam no aeroporto perto de uma das portas de saída.

“A chegada a Lisboa”, pode ler-se no Instagram da delegação portuguesa.

A artista ficou bastante contente com o carinho e os aplausos dos admiradores. MARO aproveitou ainda para satisfazer a vontade de alguns fãs ao tirar fotografias para mais tarde recordarem.

Lembre-se que na 66.ª edição da Eurovisão, em Turim, Itália, a cantora portuguesa terminou o concurso em nono lugar com o tema “Saudade, Saudade”, ficando a Ucrânia em primeiro.