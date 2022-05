Maro viajou para Itália e prepara Festival da Eurovisão

Depois de ter vencido o Festival da Canção, Maro viajou neste sábado para Itália para preparar a primeira semi-final do Festival da Eurovisão.

Ao lado do coro que a acompanha, e que interpreta o tema “Saudade, Saudade”, Maro viajou neste sábado para Turim, em Itália, onde vai representar Portugal nas semi-finais do Festival da Eurovisão.

A vencedora do Festival da Canção, transmitido pela RTP1, posou, no aeroporto, com uma bandeira de Portugal e, na bagagem, leva o sonho de se apurar para o final do evento, que se realiza a 14 de maio.

Depois de Nápoles, em 1965 e Roma, em 1991, Turim é este ano o palco de um dos mais importantes eventos televisionados do mundo.