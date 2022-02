Marta Fernandes: “Uma amiga está internada com Covid-19”

View this post on Instagram

Hoje tive uma notícia perturbadora. Uma amiga está internada com covid-19. É uma amiga com um dos sorrisos mais incríveis que conheço. Pertence ao grupo de risco, porque tem mais de sessenta anos, mas eu sei que vai ficar bem. Sem a garantia de que pudesse lê-la, envie-lhe uma mensagem de amizade e de luz, e disse-lhe que o meu pensamento estaria sempre com ela, até que esteja boa. Deixei-me ficar pesada no sofá a pensar em tudo o que está a acontecer, e achei que só sairia daí para ir para a cama, porque a tristeza quis tomar conta. Mas a Maria apareceu na sala e pediu-me para dançar com ela. Arrastei-me nos 2 primeiros minutos mas fui ficando mais leve, porque dançar faz isso em mim. E dancei. Dancei a dança da esperança. E, quando acabei, tinha recebido uma mensagem da minha amiga corajosa, agradecendo as minhas palavras e a dizer-me que vai tudo correr bem. E vai!!!