Marta Gil diverte-se no Senegal: “Este Instagram vai meter nojo nos próximos dias”

Marta Gil viajou até ao Senegal onde vai passar uns dias de férias. A atriz anunciou a sua chegada com imagens dentro da piscina.

A comentadora do “reality show” “Big Brother” (TVI) fez as malas e mudou-se por uns dias para o território africano. Assim que a atriz chegou à unidade hoteleira vestiu o fato de banho e foi dar um mergulho na piscina.

Num vídeo partilhado com os seguidores, a artista surge dentro de água com uma bebida na mão. “Bem, o que acontece é que decidi quebrar o meu jejum intermitente com o mojito. Saúde! Bem-vindos ao Senegal”, disse, no vídeo.

Marta Gil alertou ainda que vai fazer muita inveja nas próximas publicações que fizer no Instagram. “Este Instagram vai meter nojo nos próximos dias”, escreveu na legenda da publicação.

Antes de assumir o comentário do “Big Brother”, recorde-se que a atriz esteve na edição do “BB Famosos”, em que Kasha dos D.A.M.A saiu como grande vencedor. Já a intérprete terminou em quarto lugar o formato.