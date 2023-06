Marta Gil substitui Ruben Rua no programa “Em Família”

Este sábado, 24 de junho, Maria Cerqueira Gomes vai contar com a companhia de Marta Gil na condução do programa “Em Família”.

Ruben Rua, de 36 anos, está de férias e, por isso, Maria Cerqueira Gomes, de 40, vai contar com uma atriz para a acompanhar na condução do programa “Em Família”. Marta Gil, de 37 anos, junta-se à anfitriã do novo reality show da TVI, “Casamento Marcado, como anunciou a TVI nas redes sociais.

“Sim! Isto vai acontecer. Conto convosco no sábado”, referiu Marta Gil, mostrando-se animada com a participação no programa.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes está a viver momentos únicos, depois de ter encontrado o amor ao lado de Cayetano Rivera, de 46 anos, a apresentadora desfilou, esta terça-feira, 20 de junho, na corrida de cavalos Royal Ascot, perto de Londres, em Inglaterra.

O evento é um dos mais exclusivos e concorridos da capital britânica e mistura a realeza e a elite inglesa.