Marta Gil é a substituta de “A Pipoca Mais Doce” como comentadora do “BB Famosos”

Marta Gil, concorrente da última edição do “Big Brother Famosos”, na TVI, é a nova aposta do canal para comentar a nova edição do formato nas galas de domingo.

A atriz, de 36 anos, senta-se agora ao lado de Flávio Furtado substituindo assim “A Pipoca Mais Doce” que decidiu fazer uma “pausa” dos “reality shows”.

A intérprete foi apresentada, este domingo, 6 de março, e garantiu que vai ser ela mesma. “Acho que este convite surge porque eu sou a Marta Gil e fui a jogadora que fui dentro da casa”, disse.

“Tenho muito respeito, muita admiração pela Pipoca. Não quero que haja comparações, não vim aqui para tomar o lugar a ninguém. Não vou imitar ninguém. Vou ser eu, com a minha forma de ser”, afirmou.

Recorde-se que Marta Gil ficou em quarto lugar na última edição do “Big Brother Famosos”, sendo que o vencedor foi Kasha.