Marta Leite Castro apresenta “Marcas com História” na CNN Portugal

O programa “Marcas com História” estreia-se na CNN Portugal neste sábado à tarde. Terá uma periodicidade mensal e apresentação de Marta Leite Castro.

Marta Leite Castro tem um novo desafio e vai apresentar o programa “Marcas com História” na CNN Portugal, todos os meses. O primeiro episódio tem estreia marcada para este sábado, dia 20, à tarde.

“‘Marcas com História’ fala-lhe sobre as origens de cada marca e sobre os desafios que estas tiveram de ultrapassar. Dá-lhe conta do estado atual mas, mais do que isso, propõe uma reflexão profunda sobre como cada marca se projeta no futuro”, refere a CNN Portugal, em comunicado.

“Com a responsabilidade de ‘host’ do programa estará Marta Leite Castro que vai conduzir o formato no qual serão dadas a conhecer as maiores marcas nacionais tais como os CTT, a Altice, entre outras”.

Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, refere: “Com este conteúdo reforçamos a nossa oferta de produção nacional, mas sobretudo solidificamos a relação com marcas que pela sua inovação e estratégia estão há muito presentes na vida dos portugueses. Para nós esta ligação com o mercado é complementar e muito importante”.

A série documental é uma produção da WLP Innovation, realizada por Ricardo Gonçalves.