Marta Melro: das férias nas Maldivas para a novela “Festa é Festa”

A atriz estava a gozar os últimos dias no paraíso do Índico quando aceitou participar na segunda temporada da novela da TVI.

Longe das novelas há três anos, desde que gravou “A Herdeira”, para a TVI, em 2018, Marta Melro está de regresso à ficção do canal na segunda temporada de “Festa é Festa”, a trama líder de audiências no seu horário. A atriz estava ainda no paraíso das Maldivas a descansar ao lado do namorado, Paulo Vintém, quando recebeu o convite e, entre teatro, uma série e a remodelação da carrinha que vai percorrer o país, decidiu aceitar.

“Estava nas Maldivas, não contava nada com isto. Aterrei em Portugal às oito da manhã, à hora de almoço estava a reunir com a TVI e, quatro dias depois, a gravar”, conta Marta Melro à N-TV, à margem da gravação do genérico da segunda temporada de “Festa é Festa”, na qual vai interpretar a médica “Isabel Ramos”.

“Foi um misto de emoções, vinha com muito trabalho para pôr em dia e pensei ‘não sei se vai dar!’. Disseram-me ‘é para ontem’ e a primeira semana acabou por ser um choque, devido ao conceito da novela, mas o elenco recebeu-nos de braços abertos”.

A intérprete prepara-se para produzir e fazer direção de atores numa série – “que ainda é segredo”, diz -, vai voltar à estrada com a peça de teatro “Boeing Boeing” já em setembro, e, para já, o outro grande projeto é transformar a sua carrinha num espaço habitável para percorrer o país ao lado do companheiro.

“É o nosso grande projeto pessoal que, no meio de tudo isto, não está a avançar à velocidade que nós gostaríamos”, lamenta. “É para termos um outro lifestyle e há também projetos ligados à própria carrinha. Estamos a documentar o processo de restauro e o objetivo é, além de fazer um ‘doc’ com esse processo, começar uma digressão com a carrinha e contar histórias em Portugal”.

O tema está identificado. “Queremos pessoas especiais que mantivessem tradições, um restaurante, um sapateiro, algo que tenha valor para uma comunidade e misturar isso com música”, concluiu Marta Melro.