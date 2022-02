Martinho Silva e a Ana Guiomar estreiam peça e ajudam colegas em dificuldades

Martinho Silva e Ana Guiomar preparam-se para estrear a peça “Perfeitos Desconhecidos”. A receita da antestreia que acontece esta terça-feira, 20 de abril, reverte para os colegas em dificuldades financeiras.

Os atores vão entrar em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa. No dia da antestreia, a receita será doada aos profissionais do audiovisual que estão a passar por dificuldades devido à pandemia da covid-19.

“Amanhã estreamos. Hoje abrimos as portas da nossa casa ao público para uma iniciativa tão bonita quanto significante que a F Produção tem feito nas suas produções – um ensaio solidário cuja receita reverte na íntegra para os profissionais do audiovisual (e este já esgotou!) “, contou Martinho Silva no Instagram.

“Mesmo que financeiramente não seja uma verba muito expressiva, é manifestamente um sinal de o setor se quer unido. E quando a ajuda vem de dentro é ainda mais comovente. Agora, venham ao teatro, vão a concertos, encham as salas de espetáculo e não deixem a cultura morrer”, acrescentou.

Além de Martinho Silva e Ana Guiomar, também fazem parte deste elenco atores como Sara Barradas, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Samuel Alves e Cláudia Semedo.