Martinho Silva faz par romântico com Raquel Tavares na SIC

O ator já começou a gravar a quarta temporada de “Golpe de Sorte”, na qual vai cair de amores pela ex-fadista.

Martinho Silva ri-se e não sabe como responder. Confrontado com as informações do Jornal de Notícias de que já começou a gravar para a SIC a quarta temporada de “Golpe de Sorte”, o ator limita-se a dizer: “As vossas fontes… vocês sabem tudo e eu não sei o que posso dizer, por causa do secretismo que há agora”, refere, divertido.

Mas o intérprete decide abrir o jogo. Todo. “As gravações estão a correr muito bem. A minha personagem é multifacetada, porque trabalha na parte turística de Alvorinha, conduz um tuc tuc com os turistas. Ao mesmo tempo trabalha na sociedade recreativa e ainda corta cabelo no salão da Telma”, acrescenta.

“Estou com a minha Rosa do Canto e com a Raquel Tavares”, elenca o intérprete, que vai ser o par romântico da ex-fadista. Raquel Tavares largou a música para entrar em “A Máscara” e é a mais recente apresentadora de “Olhó Baião”.

“O par romântico não será com a Rosa, nem com a Helena Laureano, será com um reforço de peso”, ri-se Martinho Silva. “Raquel Tavares? Vocês sabem tudo!” rende-se.

O ator está a par das responsabilidades de integrar o produto protagonizado por Maria João Abreu que deu a liderança das audiências à SIC. “É uma série com cartas dadas e não podemos ficar aquém das expectativas nesta quarta temporada. Foi com ‘Golpe de Sorte’ que a SIC começou a liderar o mercado”.

Sobre as recentes transferências de atores entre canais, o intérprete celebra a “pujança do mercado”.

“Sou um mero peão no meio destas transferências, não sou exclusivo e não me tenho dado mal com isto. Acho que o mercado devia ser assim, mas percebo os colegas que ficam afetos a uma estação. A minha formação é a do teatro e desde que tenha uma personagem também no cinema ou na televisão fico muito feliz. Sinto que tem havido um cuidado muito grande em tratar estes novos produtos de ficção, os trabalhos estão cada vez mais com qualidade artística”, remata.