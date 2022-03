“Masterchef Portugal”: começou o último “casting”

O “MasterChef Portugal” está prestes a chegar à RTP e a estação pública já iniciou o último “casting” para os concorrentes.

Muitos foram os candidatos à nova edição do “MasterChef”, mas apenas alguns podem passar à fase seguinte. E chegou agora esse momento. Das mais de 1800 inscrições foram selecionados para a fase final do “casting” 550 candidatos, de onde serão apurados os concorrentes para a próxima edição da RTP1.

As gravações de “MasterChef Portugal” têm início já no mês de setembro.

Recorde-se que as últimas edições do famoso programa de culinária foram conduzidas por Manuel Luís Goucha, na TVI, mas a RTP voltou a adquirir o formato internacional, que se notabilizou na Austrália e no Brasil.