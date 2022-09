“Masterchef Portugal” vai ter novos jurados

A nova edição do “MasterChef Portugal” está prestes a chegar à RTP1 e com grandes novidades: três novos jurados.

A competição de cozinha conta agora com o Chef Pedro Pena Bastos, a Chef Noélia Jerónimo e o Chef Ricardo Costa, “que irão trazer o seu conhecimento e sua paixão pela cozinha para a competição”, refere a RTP1, em comunicado.

À frente da cozinha algarvia, a Chef Noélia, do restaurante “Noélia”, é uma das mais influentes mulheres da gastronomia portuguesa. “Na minha vida de cozinheira, comecei por fazer algumas coisas engraçadas e as pessoas acabaram por se apaixonar pela minha simples forma de cozinhar. Nessa altura eu já estava apaixonada pela cozinha e assim continuo, passados estes anos todos”, refere.

Com uma estrela Michelin, o Chef Pedro Pena Bastos, à frente do “Cura”, no Ritz, explica que “cozinhar é sinónimo de independência, versatilidade e expressão”. “Quero deixar o legado de alguém que lutou para manter a gastronomia portuguesa viva e com futuro. Rigor, disciplina e generosidade: são estes os três pilares que me definem”.

Chef de cozinha no Yeatman e detentor de duas estrelas Michelin, o Chef Ricardo Costa refere: “Sempre tive muito clara a visão do que queria que a minha cozinha representasse: a valorização da essência da gastronomia portuguesa! Sempre encarei os desafios com rigor e disciplina: é assim a minha forma de trabalhar e de ver a vida. A generosidade, por outro lado, está sempre presente: tanto no trabalho em equipa como na partilha de conhecimento”.

A RTP1 promete a estreia do “Masterchef Portugal” para “muito breve”.