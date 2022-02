Maternidade levou Jessica Athayde a aproximar-se da própria mãe

View this post on Instagram

Hoje é o dia de anos da minha mãe, nunca tive muita facilidade em falar da nossa relação até EU ser mãe. Ser mãe tirou-me amarguras, raivas e coisas parvas do passado, e fez -me sentir mais compreensão por qualquer mãe, principalmente pela minha. Love you loads mummy and hope you have the best birthday ever ❤️ Bonitona não é? . . . #motherhood #jessyjames #nanny #mother #birthday #happy #blondie #anotherdayinthehood