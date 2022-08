Matilde Breyner faz tatuagem em homenagem à filha que perdeu

Depois de Matilde Breyner e Tiago Felizardo terem perdido uma filha durante a gestação, a atriz decidiu eternizar o nome da menina com uma tatuagem.

No seu perfil de Instagram Matilde Breyner partilhou a imagem da tatuagem com o nome Zoe.

“A vida continua. As pessoas continuam a sair de casa para trabalhar. O sol nasce todas as manhãs e a lua deita-se todas as noites. Os dias continuam a vir, uns a seguir aos outros. A vida continua e nós temos de continuar com ela”, começou por escrever.

“Nunca olhei para isto como uma injustiça, não tive de fazer as pazes com o processo porque nunca estive zangada com ele. Talvez o Amor com que nos rodeámos tenha sido o que nos salvou. Ainda é o que nos salva. A nossa família, os nossos amigos e o Amor que sentimos por ela. Porque, como se ouviu tanto estes últimos dias, o Amor Cura e só o Amor interessa”, acrescentou.

“A vida continua. Vivo o dia de hoje sem fazer planos para o futuro e sem me agarrar ao passado, embora a minha cabeça esteja sempre naquele dia em que ela nasceu. Faz hoje um mês. Zoe, a minha flor de laranjeira”, rematou.

Zoe era a primeira filha do casal e morreu durante a gestação. A intérprete já estava grávida de cerca de seis meses.