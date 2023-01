Matilde Reymão em lágrimas após assalto

Matilde Reymão recorreu às redes sociais para fazer um apelo desesperado. A atriz mostrou-se em lágrimas para pedir ajuda depois de um assalto.

Tudo aconteceu depois de um assalto a casa dos seus pais, no Estoril, que levou a que a intérprete tenha perdido alguns objetos de valor.

“Assaltaram a minha casa e levaram-me tudo, incluindo jóias de um valor sentimental incondicional. Peço a todos por favor que partilhem o mais possível. Dou recompensa a quem me trouxer o anel de volta para casa. Obrigada do fundo do coração”, escreveu.

O assalto ocorreu entre 28 de dezembro e 2 de janeiro como também referiu. Matilde Reymão fez ainda notar que o que mais valor tinha para si era um anel que pertenceu à sua avó. Foi ainda oferecida uma recompensa a quem encontrar a joia.