Matilde Reymão emociona-se com a família: “A minha avó foi embora e o meu avô não voltou a ser o mesmo”

Matilde Reymão, a protagonista da novela “Cacau”, esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e falou sobre a família.

É uma das atrizes do momento, graças ao protagonismo na novela “Cacau”, que lidera as audiências na TVI. Matilde Reymão esteve no “Conta-me” e desabafou, sobre a família, numa conversa intimista com Maria Cerqueira Gomes.

“O meu avô era muito ligado à minha avó, e no último ano que ela esteve doente ele estava sempre lá e eram duas pessoas com alguma idade”, começou por referir.

“Quando a minha avó se foi embora… o meu avô está doente agora e acho que foi por isso, ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa”, contou.

Matilde Reymão falou, de seguida, sobre uma separação. “Eu acreditava que o amor era incondicional, porque sempre vivi com a família muito unida. Quando percebi que ia haver essa separação, parece que o mundo desabou ali”.

“Foi tudo muito pensado e muito questionado, mas hoje sei que foi para melhor”, rematou a atriz.