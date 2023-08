Matilde Reymão: “O meu namorado é um bom crítico nas novelas”

A protagonista da nova trama da TVI conta como o companheiro, estrela de surf, é o principal apoio e garante que as pessoas não estão preparadas para o enredo de “Cacau”.

“Cacau”, a nova novela da TVI, já dá que falar na Imprensa. Passada entre o Brasil e Portugal, tal como “Ouro Verde” – vencedora de um Emmy Internacional em 2018 -, é protagonizada por Matilde Reymão, que vai dar vida a uma jovem que vive numa fazenda, trabalha numa fábrica de chocolate e que vai descobrir um segredo sobre o seu passado.

Em conversa com a N-TV, a atriz, que ganhou fama nas novelas “Para Sempre”, “Amar Demais”, “Por Ti” e na série “O Clube”, recorda que teve férias no Havai em dezembro do ano passado e que, há poucas semanas, viajou para o Brasil com o intuito de fazer a preparação para a sua nova personagem.

“Estive sempre com o Nic (o namorado, o surfista de ondas grandes Nic Von Rupp). Ele gosta muito de me acompanhar e eu gosto da companhia dele. Estivemos no Havai juntos, porque ele estava em trabalho e ele também me acompanhou no Brasil”, conta Matilde Reymão, que tem no surfista famoso a nível internacional um forte apoio na hora de decorar os textos da novela. “Ele está sempre nos ensaios, a ouvir-me, a escutar as minhas ideias e opina, diz o que gostou e não gostou, ele é um bom crítico, não diz as coisas só para me agradar!”.

Sobre “Cacau”, a atriz, de 23 anos, não pode adiantar muito, mas revela o que já andou a fazer. “Tive oportunidade de contracenar com atores portugueses que já conheço, mas também com brasileiros. Já sei qual é o elenco e estou muito ansiosa para trabalhar com eles. Vai ser espetacular, mas não posso contar nada da história”, diz, com um sorriso.

“Vai ser uma trama longa, com muito sumo, acho que as pessoas não estão preparadas para esta novela. Sei que isto parece muita conversa, mas esta história vai ser mesmo ‘aquela coisa’…”, assegura.

“Há uma mistura de culturas no enredo. Claro que já aconteceu antes, mas a minha personagem é muito gira, há muita gente que se vai identificar com ela”, conclui Matilde Reymão.

Recorde-se que, apesar de estar a viver um excelente momento a nível pessoal e profissional, no início deste ano a artista ficou marcada por um roubo à casa dos seus pais, no Estoril, e mostrou-se em lágrimas nas redes sociais a pedir ajuda.

“Assaltaram a minha casa e levaram-me tudo, incluindo joias de um valor sentimental incondicional. Peço a todos por favor que partilhem o mais possível. Dou recompensa a quem me trouxer o anel de volta para casa. Obrigada do fundo do coração”, escreveu, na altura.

O assalto ocorreu entre 28 de dezembro e 2 de janeiro como também referiu. Matilde Reymão fez ainda notar que o que mais valor tinha para si era um anel que pertenceu à sua avó. Foi ainda oferecida uma recompensa a quem encontrasse a joia.