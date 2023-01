Matilde Reymão passa fim de ano no Havai e celebra três anos de namoro

Matilde Reymão viajou no Natal e Ano Novo para o estado norte-americano, onde assistiu ao fogo-de-artifício com o companheiro, o surfista Nic Von Rupp.

Um Natal e uma passagem de Ano diferentes: Matilde Reymão, atriz que vai integrar uma das próximas novelas da TVI, rumou com o namorado para o Havai, onde Nic Von Rupp participou em provas de surf. O casal acampou em Kauai e viu o fogo-de-artifício em Waikiki.

Antes de viajar para o estado norte-americano, a atriz conversou com a N-TV. “Passei o verão todo fora e agora segue-se o Havai, porque o meu namorado tem lá um campeonato super importante para ele”, contou a intérprete. “Tentamos conciliar a nossa vida, temos tido sorte porque há timings em que estamos os dois disponíveis e tem dado sempre para uma viagem grande”.

Sobre as festas, Matilde Reymão lembra que, pela primeira vez, ia estar longe da família e dos amigos. “Será um fim de ano diferente, longe da família, já foi o primeiro Natal longe deles, mas é por uma boa causa”.

Sobre Nic Von Rupp, os maiores elogios, até na ajuda que o surfista dá a nível profissional. “Ele ajuda-me a fazer as selftapes e é ele que faz a contracena. A minha agente até está sempre a dizer: ‘qualquer dia contrato-o porque ele dá contracenas ótimas’”.

“Depois há dias em que uma pessoa chega a casa mais cansada após as gravações e ele percebe pelo meu ar que é para passar texto, enquanto prepara o jantar. Fazemos três anos de namoro no fim de ano”, acrescenta, feliz, a artista, que está habituada a fazer sacrifícios pelo namorado. “Cheguei a ir às cinco da manhã para a praia fazer lhe companhia!”.

Neste início do ano, Matilde Reymão prepara-se para entrar na novela que vai começar a gravar depois de “Queridos Papás”. “Vou começar um novo ciclo. É um desafio, principalmente. A TVI foi a escolha certa. Não vou para os ‘Papás’, vou para o projeto a seguir. Ainda não está nada definido e não começámos nada, são meses de espera”, afirma.

“É sempre difícil para um ator ficar parado, acabei o meu último projeto em junho, tive de férias, mas agora é um tempo que eu tenho para investir em mim, na minha carreira, eventualmente fazer workshops”.

Atriz exclusiva da TVI, Matilde Reymão recorda que quando assinou contrato, ao lado de Cristina Ferreira e de José Eduardo Moniz, sentiu “um calorzinho bom”. “É um sinal de valorização do meu trabalho e eu sou uma pessoa supertrabalhadora e dei tudo para chegar onde estou e estou supercontente”.

“Quando tive o convite ponderei, pedi conselhos e tenho o meu namorado que é uma opinião que prezo muito”, acrescenta.

Nos últimos anos a jovem cresceu profissionalmente, mas garante que é a mesma pessoa. “Não estou uma Matilde diferente, mas há medida em que vamos entrando em mais projetos, com a possibilidade de trabalhar com mais pessoas, se calhar venho com um bocadinho de mais conhecimento. A nível de carácter acho que o mantenho”, diz, à despedida.