Matthew Perry planeava transformar a história de vida em filme

Matthew Perry, ator de “Friends” que morreu aos 54 anos, planeava lançar um filme autobiográfico. Zac Efron iria dar vida à sua versão mais jovem.

Protagonista de uma das séries mais vistas de sempre, “Friends”, Matthew Perry perdeu a vida aos 54 anos. A morte prematura do ator deixou milhares de fãs em alvoroço e muitos sonhos ficaram por concretizar.

Perry queria lançar um filme autobiográfico e, segundo o “Entertainment Tonight”, o astro já tinha até escolhido o ator que iria fazer de si próprio: Zac Efron.

As revelações foram feitas pela modelo Athenna Crosby, uma das últimas pessoas a conviver com Matthew em vida: “Ele já tinha trabalhado com o Zac Efron num filme. Queria que o Zac interpretasse a sua versão mais jovem e iria propor-lhe isso em breve”, referiu.

“Ele estava ansioso por partilhar mais sobre a sua história e recuperação da adição. Queria dar voz à causa para ajudar mais pessoas. Estava otimista e feliz com tudo o que queria fazer”, acrescentou.

Recorde-se que, apesar de não haver sinais de crime ou drogas, a polícia está a investigar a possível causa de morte do ator.