Media Capital, dona da TVI, tem novo CEO transitório

Luís Cunha Velho é o novo CEO do grupo Media Capital, o grupo que controla a TVI. O gestor, que estará no cargo transitoriamente, sucede a Manuel Alves Monteiro.

Luís Cunha velho, que nos últimos meses desempenhou as funções de assessor do Conselho de Administração, por acumulação com as funções de Vogal do Conselho de Administração da TVI, “vai assumir, transitoriamente, o lugar de CEO do Grupo Media Capital, dando tempo que a nova estrutura acionista proceda à escolha de uma solução de gestão executiva definitiva”, anuncia a empresa em comunicado.

A Assembleia Geral da Media Capital elege, no próximo dia 24 de novembro, os novos orgãos sociais, designadamente o novo Conselho de Administração.