Meghan Markle arrisca testemunhar em caso de abuso sexual contra o príncipe André

A duquesa de Sussex pode vir a ser intimada a testemunhar no processo cível que acusa o príncipe André de agressão sexual de menor e que corre nos Estados Unidos da América.

A revelação é feita pelo advogado de acusação que representa Virgina Roberts Giuffre e no âmbito do caso de que envolve a rede de tráfico montada por Epstein. A convocação de Markle, 40 anos, para o processo ainda não está totalmente definida, mas está, nesta fase, a ser considerada.

Segundo avança o site Daily Beast, Meghan Markle apresenta três características essenciais que a colocam como potencial epicentro deste processo.

Em primeiro lugar, é uma pessoa que “pode contar a verdade”, diz o causídico David Boies àquela publicação. Num segundo ponto de vista, sendo uma cidadã norte-americana, Markle integra a jurisdição, podendo, por isso, ser convocada. Numa terceira linha, a duquesa e mulher do príncipe Harry foi “uma pessoa próxima do príncipe André e, portanto, poderá estar em posição de talvez ter visto o que ele fez”, acrescenta o advogado. “Devido à sua ligação passada, ela pode ter informação importante e terá com certeza algum conhecimento”.