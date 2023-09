Mel Jordão e Diogo Piçarra já subiram ao altar no Algarve

Diogo Piçarra e Mel Jordão casaram-se pelo civil no dia 1 de agosto. Este domingo, 3, subiram ao altar com as paisagens algarvias de fundo.

Mel Jordão e Diogo Piçarra já se preparavam para a festa de casamento há meses e finalmente aconteceu. Este domingo, dia 3 de setembro, subiram ao altar no Solar do Paço, um espaço no Algarve.

A cerimónia, pintada de branco, tinha o mar de plano de fundo. O cantor chegou num carro clássico ao local e elegeu um fato escuro da marca Gio Rodrigues, assim como a maquilhadora, que apostou num vestido sem ombros e com mangas compridas da mesma marca.

Segundo Luís Marvão, apresentador da MTV Portugal, os convidados do casamento foram transportados de autocarro e, posteriormente, de TukTuk até ao local do evento.