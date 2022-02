Melânia Gomes abraça novo desafio como… locutora de continuidade

Melânia Gomes abraçou um novo desafio profissional ao aceitar ser locutora de continuidade da RTP Memória. A boa-nova foi revelada pela atriz nas redes sociais.

A intérprete anunciou, no perfil de Instagram, que no início de 2020 irá ser aparecer entre os diversos programas do canal da estação pública a indicar o que pode ser visto no respetivo dia até ao fim da emissão.

“Quando me perguntam se gostava de apresentar… Porque não? Será mais uma das surpresas para mim este ano?” escreveu Melânia Gomes na legenda de um vídeo no qual conta a novidade.

Além de poder ser vista daqui para a frente na RTP Memória, Melânia Gomes também faz parte do elenco da peça “Ding Dong”, da Yellow star Company, em cena no teatro Armando Cortez.

Antes de acabar o ano, a atriz celebrou o seu 35.º aniversário ao lado do seu marido, Mário Redondo, e da filha, Mafalda. “Melhor aniversário de sempre… 35 anos, estou crescida filha!” escreveu, na altura.

LEIA TAMBÉM: